Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Rugby Avenue Jules Ferry Lambesc, 28 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Des animations sportives pour toute la famille, un apéro-quiz et des jeux d’avant-match, la retransmission du match sur écran géant… Vibrez à Lambesc pour la Finale de la Coupe du Monde de Rugby !.

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 23:50:00. .

Avenue Jules Ferry Stade Charles Serre

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sports activities for the whole family, an aperitif-quiz and pre-match games, the match broadcast on a giant screen… Come to Lambesc for the Rugby World Cup Final!

Actividades deportivas para toda la familia, aperitivo-concurso y juegos antes del partido, retransmisión del partido en pantalla gigante… ¡Venga a Lambesc para asistir a la final de la Copa del Mundo de Rugby!

Sportliche Animationen für die ganze Familie, ein Aperitif-Quiz und Spiele vor dem Spiel, die Übertragung des Spiels auf Großleinwand… Vibrieren Sie in Lambesc für das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft!

