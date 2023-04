Rassemblement de véhicules anciens, modernes et prestige Avenue Jules Ferry Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rassemblement de véhicules anciens, modernes et prestige Avenue Jules Ferry, 1 janvier 2023, Lambesc. Chaque 3e dimanche du mois, c’est LE rendez-vous des amateurs de voitures à Lambesc !.

Every 3rd Sunday of the month, it is THE meeting place for car lovers in Lambesc! Cada tercer domingo del mes, es EL lugar de encuentro para los amantes de los coches en Lambesc Jeden 3. Sonntag im Monat ist dies DER Treffpunkt für Autoliebhaber in Lambesc! Mise à jour le 2023-03-30 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

