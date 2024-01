9ème Salon Sud Séniors Avenue Jules Ferry La Ciotat, vendredi 9 février 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Deux jours pendant lesquels les visiteurs pourront découvrir des produits et services adaptés à leurs besoins et se divertir dans une ambiance conviviale.

Des exposants seront présents dans les secteurs suivants : Gastronomie, Confort et rénovation de l’habitat, Autonomie, Maisons de retraite, Loisirs Détente et Voyages, Santé, Beauté, Droits et Patrimoine, Services à la personne..

De nombreux cadeaux seront à gagner : places de spectacles, concerts, voyages..

Une restauration sera également disponible sur place.

.

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme de La Ciotat