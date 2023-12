Bal des Vœux du Comité des Fêtes de La Ciotat Avenue Jules Ferry La Ciotat, 13 janvier 2024, La Ciotat.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13

La bal des vœux du comité des fêtes est notre bal de prestige : il sera animé par le grand orchestre Kontrast qui vous produira tout un éventail de danses allant du musette aux danses les plus récentes et un beau spectacle sur scène..

Cette soirée dansante sera animée par le groupe Kontrast Orchestra qui interprétera des chansons françaises et internationales.

Une buvette avec de la petite restauration sous forme de buffet sera disponible sur place : gâteaux de soirée, sandwiches, boissons.

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée.

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme de La Ciotat