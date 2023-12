Veillée Calendale Avenue Jules Ferry La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Représentation des traditions provençales de Noël, danses, scènes et chants provençaux. Des explications sont données au public sur l’origine des traditions. Un spectacle visuel et très enrichissant..

2023-12-15 20:30:00

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Representation of Provençal Christmas traditions, with Provençal dances, scenes and songs. The audience is given explanations of the origins of these traditions. It’s a visual and highly rewarding show.

Representación de las tradiciones navideñas provenzales, con bailes, escenas y canciones provenzales. El público recibe explicaciones sobre los orígenes de estas tradiciones. Es un espectáculo visual y muy gratificante.

Darstellung der provenzalischen Weihnachtstraditionen, provenzalische Tänze, Szenen und Lieder. Dem Publikum werden Erklärungen über den Ursprung der Traditionen gegeben. Eine visuelle und sehr bereichernde Aufführung.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de La Ciotat