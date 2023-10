4ème Salon de la Bière Artisanale Avenue Jules Ferry La Ciotat, 17 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Pour la 4ème année, une douzaine de brasseurs de bières artisanales, deux traiteurs et deux food trucks seront comme à l’habitude partenaires de cette manifestation.. Adultes

2023-11-17 15:00:00 fin : 2023-11-17 00:00:00. .

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the 4th year, a dozen craft beer brewers, two caterers and two food trucks will be partnering the event as usual.

Por cuarto año consecutivo, una docena de cerveceras artesanales, dos empresas de catering y dos camiones de comida participarán en el evento, como es habitual.

Jahr werden wie üblich ein Dutzend Brauer von handwerklich gebrauten Bieren, zwei Caterer und zwei Foodtrucks als Partner an der Veranstaltung teilnehmen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de La Ciotat