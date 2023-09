Bal de l’Automne Avenue Jules Ferry La Ciotat, 14 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Fêtez l’automne avec ce bal organisé par le Comité des Fêtes de La Ciotat..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Celebrate autumn with this ball organised by the La Ciotat festival committee.

Celebre el otoño con este baile organizado por el comité de fiestas de La Ciotat.

Feiern Sie den Herbst mit diesem Ball, der vom Festkomitee von La Ciotat organisiert wird.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de La Ciotat