20ème Bourse Photo et Cinéma Avenue Jules Ferry La Ciotat, 8 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Organisée par le Ciné-club Amateur de Provence et l’association Les Amis de Michel Simon, et soutenue par la ville de La Ciotat, cette manifestation rassemble professionnels et associations spécialisées, proposant du matériel vintage en état de marche..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organised by the Ciné-club Amateur de Provence and the association Les Amis de Michel Simon, with the support of La Ciotat Town Hall, this event brings together professionals and specialist associations, offering vintage equipment in working order.

Organizado por el Ciné-club Amateur de Provence y la asociación Les Amis de Michel Simon, con el apoyo del Ayuntamiento de La Ciotat, este evento reúne a profesionales y asociaciones especializadas, que ofrecen equipos de época en estado de funcionamiento.

Diese Veranstaltung wird vom Ciné-club Amateur de Provence und dem Verein Les Amis de Michel Simon organisiert und von der Stadtverwaltung von La Ciotat unterstützt. Sie bringt Fachleute und Fachverbände zusammen, die funktionstüchtiges Vintage-Material anbieten.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de La Ciotat