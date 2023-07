Duo Violon – Piano Avenue Jules Ferry La Ciotat, 28 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Le violoniste Frédéric Moreau et le pianiste Patrick Zigmanowski interpréteront des oeuvres musicales de Mozart, Beethoven, Paganini, Chopin et Vivaldi..

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Violinist Frédéric Moreau and pianist Patrick Zigmanowski will perform music by Mozart, Beethoven, Paganini, Chopin and Vivaldi.

El violinista Frédéric Moreau y el pianista Patrick Zigmanowski interpretarán música de Mozart, Beethoven, Paganini, Chopin y Vivaldi.

Der Geiger Frédéric Moreau und der Pianist Patrick Zigmanowski werden musikalische Werke von Mozart, Beethoven, Paganini, Chopin und Vivaldi aufführen.

