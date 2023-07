Concert de l’ensemble Bande Originale Avenue Jules Ferry La Ciotat, 27 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Bande Originale, c’est l’ambiance sonore et les dialogues des chefs-d’oeuvre du cinéma. On reconnaît des voix familières et instantanément on plonge dans l’ambiance du Parrain, de Pirates des Caraïbes, de Pulp Fiction ou d’Il était une fois dans l’Ouest…

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bande Originale is the soundtrack and dialogue to the masterpieces of cinema. You’ll recognise familiar voices and instantly plunge into the atmosphere of The Godfather, Pirates of the Caribbean, Pulp Fiction or Once Upon a Time in the West…

Bande Originale es la banda sonora y los diálogos de las obras maestras del cine. Reconocerá voces familiares y se sumergirá al instante en la atmósfera de El Padrino, Piratas del Caribe, Pulp Fiction o Érase una vez en el Oeste…

Original Soundtrack ist die Klangkulisse und die Dialoge von Meisterwerken der Filmgeschichte. Man erkennt vertraute Stimmen und sofort taucht man in die Atmosphäre von Der Pate, Fluch der Karibik, Pulp Fiction oder Es war einmal im Westen ein…

