Concert du quatuor gospel Les Voix De La Terre Avenue Jules Ferry La Ciotat, 22 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Le quatuor Gospel Les Voix De La Terre par la beauté de ses voix, l’authenticité des chants traditionnels gospel, mais aussi de soul saura vous faire vivre un moment inoubliable..

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Avenue Jules Ferry Salle Paul Eluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Gospel quartet Les Voix De La Terre will bring you an unforgettable experience with the beauty of their voices and the authenticity of their traditional gospel and soul songs.

El cuarteto de gospel Les Voix De La Terre le hará vivir una experiencia inolvidable con la belleza de sus voces y la autenticidad de sus canciones tradicionales de gospel y soul.

Das Gospelquartett Les Voix De La Terre wird durch die Schönheit seiner Stimmen, die Authentizität der traditionellen Gospel-, aber auch Soulgesänge dafür sorgen, dass Sie einen unvergesslichen Moment erleben.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de La Ciotat