Journées du Patrimoine Avenue Joseph Petit Biarritz, 16 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine : « patrimoine vivant » et «Patrimoine du sport » : tels sont les deux thèmes retenus pour cette 40è édition. A sa manière, Biarritz porte un regard attentif sur ces « créateurs de patrimoine » et sur leurs œuvres : à titre d’exemple l’atelier d’exception de céramiques de la Maison Cazaux, le vestiaire unique de costumes basques de la compagnie Maritzuli, l’histoire méconnue de l’ancien manoir du Domaine de Françon, le parler basque et gascon dans la cité, l’histoire maritime de Biarritz à travers une chasse au trésor… Une offre variée qui contribue à comprendre comment le patrimoine d’aujourd’hui pourra devenir le patrimoine de demain. Nombreuses réservations préalables obligatoires en ligne à partir du 11 septembre : www.biarritz.fr (rubrique actualités). Programme disponible à l’office de tourisme https://tourisme.biarritz.fr/.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 20:00:00. .

Avenue Joseph Petit Office de tourisme

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days: « Living heritage » and « Sports heritage » are the two themes chosen for this 40th edition. In its own way, Biarritz takes a close look at these « creators of heritage » and their works: for example, the exceptional ceramics workshop of the Maison Cazaux, the unique Basque costume wardrobe of the Maritzuli company, the little-known history of the former Domaine de Françon manor house, the Basque and Gascon language in the city, Biarritz?s maritime history through a treasure hunt? A varied offering that helps visitors understand how today?s heritage can become tomorrow?s heritage. Numerous advance bookings required online from September 11: www.biarritz.fr (news section). Program available from the tourist office https://tourisme.biarritz.fr/

Jornadas Europeas del Patrimonio: « Patrimonio vivo » y « Patrimonio deportivo » son los dos temas elegidos para esta 40ª edición. A su manera, Biarritz se acerca a estos « creadores de patrimonio » y a sus obras: por ejemplo, el excepcional taller de cerámica de la Maison Cazaux, la colección única de trajes vascos de la empresa Maritzuli, la historia poco conocida de la antigua casa solariega del Domaine de Françon, el euskera y el gascón en la ciudad, la historia marítima de Biarritz a través de una búsqueda del tesoro.. Un amplio abanico de actividades que le ayudarán a comprender cómo el patrimonio de hoy puede convertirse en el patrimonio de mañana. Las reservas anticipadas deben realizarse en línea a partir del 11 de septiembre: www.biarritz.fr (sección noticias). Programa disponible en la oficina de turismo https://tourisme.biarritz.fr/

Europäische Tage des Denkmals: « Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports » sind die beiden Themen, die für diese 40. Biarritz wirft auf seine Weise einen aufmerksamen Blick auf diese « Schöpfer des Kulturerbes » und ihre Werke: z. B. die außergewöhnliche Keramikwerkstatt des Hauses Cazaux, die einzigartige Garderobe baskischer Kostüme der Kompanie Maritzuli, die unbekannte Geschichte des ehemaligen Herrenhauses Domaine de Françon, die baskische und gaskognische Sprache in der Stadt, die maritime Geschichte von Biarritz auf einer Schatzsuche? Ein vielfältiges Angebot, das dazu beiträgt, zu verstehen, wie das Kulturerbe von heute zum Kulturerbe von morgen werden kann. Zahlreiche Reservierungen sind ab dem 11. September online erforderlich: www.biarritz.fr (Rubrik Aktuelles). Programm im Tourismusbüro erhältlich https://tourisme.biarritz.fr/

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Biarritz