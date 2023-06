Découverte de la mine Joseph Else avenue Joseph Else Wittelsheim, 1 juillet 2023, Wittelsheim.

Wittelsheim,Haut-Rhin

Revivez l’épopée des mines de potasse d’Alsace ! Pendant 3h, le temps d’une visite guidée, plongez dans les souvenirs d’un ancien mineur..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 17:30:00. EUR.

avenue Joseph Else

Wittelsheim 68310 Haut-Rhin Grand Est



Relive the epic of Alsace’s potash mines! During a 3-hour guided tour, immerse yourself in the memories of a former miner.

¡Reviva la epopeya de las minas de potasa de Alsacia! Realice una visita guiada de 3 horas y sumérjase en los recuerdos de un antiguo minero.

Erleben Sie das Epos der elsässischen Kalibergwerke! Tauchen Sie während einer dreistündigen Führung in die Erinnerungen eines ehemaligen Bergmanns ein.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay