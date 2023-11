Visite du cimetière des oubliés, cérémonie et table ronde avenue Joseph Caussil Cadillac-sur-Garonne, 11 novembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

La Ville de Cadillac-sur-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Association Mémoires et Partages, vous invitent aux moments de partages et cérémonies organisés dans le cadre des commémorations de l’Armistice 14-18 et du Centenaire du Cimetière des Oubliés.

L’après-midi du samedi 11 novembre sera dédié aux cérémonies commémoratives et temps de mémoire, au Cimetière Communal ainsi qu’au cimetière des Oubliés :

– 14h visite du cimetière des oubliés

– 15h cérémonie commémorative en l’honneur des soldats de Cadillac-sur-Garonne

– 15h30 cérémonie commémorative pour le Centenaire du cimetière des oubliés

– 17h table ronde à la salle du conseil de la mairie

– 18h30 vin d’honneur.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:30:00. EUR.

avenue Joseph Caussil

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The town of Cadillac-sur-Garonne, the Région Nouvelle-Aquitaine and the Association Mémoires et Partages invite you to take part in the ceremonies and events organized to commemorate the 14-18 Armistice and the Centenary of the Cimetière des Oubliés.

The afternoon of Saturday November 11 will be dedicated to commemorative ceremonies and times of remembrance, at the Cimetière Communal and the Cimetière des Oubliés:

– 2pm visit to the Forgotten Cemetery

– 3pm commemorative ceremony in honor of the soldiers of Cadillac-sur-Garonne

– 3:30pm commemorative ceremony for the Centenary of the Forgotten Cemetery

– 5pm round-table discussion in the town hall’s council chamber

– 6:30pm vin d’honneur

La ciudad de Cadillac-sur-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine y la Association Mémoires et Partages le invitan a participar en los actos y ceremonias organizados para conmemorar el Armisticio del 14-18 y el Centenario del Cimetière des Oubliés.

La tarde del sábado 11 de noviembre estará dedicada a ceremonias conmemorativas y momentos de recuerdo, en el Cementerio Comunal y en el Cementerio Olvidado:

– 14.00 h: visita al Cementerio Olvidado

– 15:00 h: ceremonia conmemorativa en honor de los soldados de Cadillac-sur-Garonne

– 15.30 h Ceremonia conmemorativa del Centenario del Cementerio Olvidado

– 17.00 h Mesa redonda en el salón de plenos del ayuntamiento

– 18.30 h Recepción con vino

Die Stadt Cadillac-sur-Garonne, die Region Nouvelle-Aquitaine und der Verein Mémoires et Partages laden Sie zu gemeinsamen Momenten und Zeremonien ein, die im Rahmen der Gedenkfeiern zum Waffenstillstand 14-18 und zum hundertsten Jahrestag des Friedhofs der Vergessenen organisiert werden.

Der Nachmittag des 11. Novembers ist den Gedenkfeiern und dem Gedenken gewidmet, sowohl auf dem Gemeindefriedhof als auch auf dem Friedhof der Vergessenen:

– 14 Uhr Besuch des Friedhofs der Vergessenen

– 15.00 Uhr Gedenkfeier zu Ehren der Soldaten aus Cadillac-sur-Garonne

– 15.30 Uhr Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Friedhofs der Vergessenen

– 17 Uhr Runder Tisch im Ratssaal des Rathauses

– 18.30 Uhr Ehrenwein

