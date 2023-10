CONCERT DE BEST’HOFF avenue Joffre – Temple protestant Sarrebourg, 8 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Les Best’Hoff mettent leurs voix au service de la lutte contre le cancer du sein ! Entrée libre, dons au profit de la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 15:30:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

avenue Joffre – Temple protestant

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Les Best’Hoff put their voices to work in the fight against breast cancer! Free admission, donations to benefit the fight against breast cancer, as part of pink October.

Les Best’Hoff ponen su voz al servicio de la lucha contra el cáncer de mama Entrada gratuita, donativos a favor de la lucha contra el cáncer de mama, en el marco del octubre rosa.

Die Best’Hoffs stellen ihre Stimmen in den Dienst des Kampfes gegen Brustkrebs! Eintritt frei, Spenden zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs im Rahmen des Rosa Oktobers.

