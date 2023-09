Clotûre du Jubilé Avenue Jean XXIII Lisieux, 7 janvier 2024, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Rendez-vous à Lisieux pour célébrer la clôture de l’année jubilaire des 150 ans de la naissance de Thérèse et du 100ème anniversaire de sa Béatification, présidée par S.E. le Cardinal Semeraro, Préfet de la Congrégation des Saints

10h30 : Messe solennelle et fermeture de la Porte Sainte

15h00 : Conférence : « Deux jubilés en l’honneur de sainte Thérèse pour un nouveau millénaire » Salle du Cinéma

17h00 : Messe des pèlerins

18h00 : Vêpres au Carme.

2024-01-07 10:00:00 fin : 2024-01-07 18:30:00. .

Avenue Jean XXIII

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Rendezvous in Lisieux to celebrate the closing of the jubilee year of the 150th anniversary of the birth of Thérèse and the 100th anniversary of her Beatification, presided over by H.E. Cardinal Semeraro, Prefect of the Congregation of the Saints

10:30 am: Solemn Mass and closing of the Holy Door

3:00 pm: Conference: « Two jubilees in honor of Saint Thérèse for a new millennium » Cinema Room

5:00 pm: Pilgrims’ mass

6:00 pm: Vespers at the Carme

Venga a Lisieux para celebrar la clausura del año jubilar que marca el 150 aniversario del nacimiento de Teresa y el centenario de su beatificación, presidido por S.E. el Cardenal Semeraro, Prefecto de la Congregación de los Santos

10:30: Misa solemne y cierre de la Puerta Santa

15.00 h: Conferencia: « Dos jubileos en honor de Santa Teresa para un nuevo milenio » Sala de cine

17:00: Misa de los peregrinos

18:00: Vísperas en el Carme

Wir treffen uns in Lisieux, um den Abschluss des Jubiläumsjahres zum 150. Jahrestag von Thereses Geburt und dem 100. Jahrestag ihrer Seligsprechung zu feiern. Den Vorsitz führt S.E. Kardinal Semeraro, Präfekt der Kongregation der Heiligen

10.30 Uhr: Feierliche Messe und Schließung der Heiligen Pforte

15.00 Uhr: Vortrag: « Zwei Jubiläen zu Ehren der heiligen Therese für ein neues Jahrtausend » Kinosaal

17.00 Uhr: Pilgermesse

18.00 Uhr: Vesper im Karmeliterkloster

