Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann Avenue Jean XXIII Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann Avenue Jean XXIII Lisieux, 6 janvier 2024, Lisieux. Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 16:30:00

fin : 2024-01-06 Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann, chœur et orgue: La voix est Libre. Cette messe dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus se veut aussi un hommage au chant polyphonique corse, au « cauto in paghjella », le chant traditionnel profane à trois voix et par extension toutes pièces, y compris religieuses ayant la même structure. Participation libre.

Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann, chœur et orgue: La voix est Libre. Cette messe dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus se veut aussi un hommage au chant polyphonique corse, au « cauto in paghjella », le chant traditionnel profane à trois voix et par extension toutes pièces, y compris religieuses ayant la même structure. Participation libre

Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann, chœur et orgue: La voix est Libre. Cette messe dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus se veut aussi un hommage au chant polyphonique corse, au « cauto in paghjella », le chant traditionnel profane à trois voix et par extension toutes pièces, y compris religieuses ayant la même structure. Participation libre .

Avenue Jean XXIII

Lisieux 14100 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-26 par OT CA de Lisieux Normandie Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Code postal 14100 Lieu Avenue Jean XXIII Adresse Avenue Jean XXIII Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Avenue Jean XXIII Lisieux Latitude 49.14069 Longitude 0.23419 latitude longitude 49.14069;0.23419

Avenue Jean XXIII Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/