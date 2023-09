Exposition des crèches du monde Avenue Jean XXIII Lisieux, 3 décembre 2023, Lisieux.

Depuis le lancement du projet en 2005 à l’initiative de notre Service d’accueil, les crèches ne cessent de surprendre notre équipe pastorale, chargée de les mettre en place. Étonnement de découvrir la variété des formes, couleurs et matières utilisées. Cette exposition est chaque année totalement renouvelée. Elle est installée au Centre Saint Jean-Paul II en face de la Basilique.

L’exposition, unique par son ampleur, constitue l’une des plus grandes collections de crèches en provenance des pays de tous les continents. L’évènement attire chaque année des familles, des groupes scolaires, des retraités et des pèlerins qui choisissent ce voyage culturel offert à leurs yeux par des scènes de la Nativité exposées artistiquement et méticuleusement. A la faveur de cette vitrine du monde, le visiteur va à la rencontre de l’autre par son identité culturelle ayant l’impression de découvrir les coutumes d’un continent, un pays, une région, un terroir. Son étonnement est grand face à la variété des formes, des couleurs et matières utilisées par les artistes et artisans.

Les crèches qu’elles soient prêtées par des collectionneurs ou qu’elles soient offertes au Sanctuaire proviennent d’une bonne soixantaine de pays.

Plus de 361 crèches pour 70 pays ont été présentées lors des expositions précédentes !

Invité d’honneur de la 17e édition : le continent américain.

Avenue Jean XXIII

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Since the project was launched in 2005 at the initiative of our Welcome Service, the cribs have never ceased to amaze our pastoral team, which is responsible for putting them in place. The variety of shapes, colors and materials used is astonishing. This exhibition is completely renewed every year. It is installed in the Saint John Paul II Center in front of the Basilica.

The exhibition, unique in its size, is one of the largest collections of cribs from countries on all continents. The event attracts every year families, school groups, pensioners and pilgrims who choose this cultural journey offered to their eyes by artistically and meticulously displayed Nativity scenes. Through this window of the world, the visitor goes to meet the other by his cultural identity having the impression to discover the customs of a continent, a country, a region, a soil. His astonishment is great in front of the variety of forms, colors and materials used by the artists and craftsmen.

The cribs, whether they are lent by collectors or offered to the Sanctuary, come from over sixty countries.

More than 361 cribs from 70 countries have been presented in previous exhibitions!

Guest of honor: Portugal

Desde que se puso en marcha el proyecto en 2005 por iniciativa de nuestro Servicio de Hospitalidad, las cunas no han dejado de sorprender a nuestro equipo de pastoral, que se encarga de colocarlas. Se asombran al descubrir la variedad de formas, colores y materiales utilizados. Esta exposición se renueva completamente cada año. Está instalada en el Centro San Juan Pablo II, frente a la Basílica.

La exposición, única por su tamaño, es una de las mayores colecciones de belenes procedentes de países de todo el mundo. Cada año atrae a familias, grupos escolares, jubilados y peregrinos que optan por este viaje cultural que ofrecen a sus ojos los belenes artística y minuciosamente expuestos. En esta ventana al mundo, los visitantes se presentan a los demás a través de su propia identidad cultural, con la impresión de que descubren las costumbres de un continente, un país, una región o una tierra. Les asombra la variedad de formas, colores y materiales utilizados por los artistas y artesanos.

Las cunas, prestadas por coleccionistas o donadas al Santuario, proceden de más de sesenta países.

En exposiciones anteriores se han presentado más de 361 cunas procedentes de 70 países

Invitado de honor de la 17ª edición: el continente americano

Seit das Projekt 2005 auf Initiative unserer Dienststelle für Gastfreundschaft ins Leben gerufen wurde, überraschen die Krippen immer wieder unser Pastoralteam, das mit dem Aufbau der Krippen beauftragt wurde. Erstaunen über die Vielfalt der Formen, Farben und Materialien, die verwendet werden. Diese Ausstellung wird jedes Jahr komplett neu gestaltet. Sie ist im Centre Saint Jean-Paul II gegenüber der Basilika aufgestellt.

Die Ausstellung ist einzigartig in ihrem Umfang und stellt eine der größten Sammlungen von Krippen aus Ländern aller Kontinente dar. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr Familien, Schulklassen, Rentner und Pilger an, die sich für diese kulturelle Reise entscheiden, die ihren Augen durch die kunstvoll und akribisch ausgestellten Szenen der Geburt Christi geboten wird. In diesem Schaufenster der Welt begegnet der Besucher einem anderen Menschen mit seiner kulturellen Identität und hat den Eindruck, die Bräuche eines Kontinents, eines Landes, einer Region oder einer Gegend zu entdecken. Er ist erstaunt über die Vielfalt der Formen, Farben und Materialien, die von den Künstlern und Kunsthandwerkern verwendet werden.

Die Krippen, ob sie nun von Sammlern ausgeliehen oder dem Heiligtum geschenkt werden, stammen aus über 60 Ländern.

Bei früheren Ausstellungen wurden mehr als 361 Krippen aus 70 Ländern gezeigt!

Ehrengast der 17. Ausgabe: der amerikanische Kontinent

