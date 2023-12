Cet évènement est passé Projection du film « Thérèse de Lisieux, une course de géant » Avenue Jean XXIII Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Projection du film « Thérèse de Lisieux, une course de géant » Avenue Jean XXIII Lisieux, 31 octobre 2022, Lisieux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2022-10-31 10:00:00

Début : Jeudi 2022-10-31 10:00:00
fin : 2023-03-31 16:00:00 Rendez-vous tous les après-midis au Centre d'Accueil Saint Jean-Paul II en face de la Basilique pour visionner le film « Thérèse de Lisieux, une course de géant ».

Rendez-vous tous les après-midis au Centre d’Accueil Saint Jean-Paul II en face de la Basilique pour visionner le film « Thérèse de Lisieux, une course de géant »

Rendez-vous tous les après-midis au Centre d’Accueil Saint Jean-Paul II en face de la Basilique pour visionner le film « Thérèse de Lisieux, une course de géant » EUR.

Avenue Jean XXIII Centre d'Accueil Saint Jean-Paul II
Lisieux 14100

Lisieux 14100 Calvados Normandie

