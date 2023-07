Concours Amateurs de Pétanque Avenue Jean Poulou Ciboure, 8 juillet 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Tournois de pétanque, organisé par Ziburu Petanka, ouvert à toutes et à tous.

Inscription sur place à partir de 13H00.

Au programme: 14H00 début du tournoi, 4 parties doublettes, buvette, restauration..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 19:00:00. EUR.

Avenue Jean Poulou

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Petanque tournament, organized by Ziburu Petanka, open to all.

Registration on site from 13H00.

Program: 14H00 start of the tournament, 4 double games, refreshments, catering.

Torneo de petanca, organizado por Ziburu Petanka, abierto a todos.

Inscripción in situ a partir de las 13H00.

Programa: 14H00 inicio del torneo, 4 partidas dobles, refrescos, catering.

Petanque-Turnier, organisiert von Ziburu Petanka, offen für alle.

Anmeldung vor Ort ab 13:00 Uhr.

Programm: 14:00 Uhr Beginn des Turniers, 4 Partien Doubletten, Erfrischungsstände, Essen und Trinken.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme Pays Basque