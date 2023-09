Veillée Calendale de Lei Farandoulaire Sestian Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence, 16 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Soirée Repas-Spectacle sur le thème de la Veillée Calendale à la salle des fêtes de Puyricard. Cette soirée fait partie de ces moments incontournables où les traditions sont de mise pour faire renaître l’esprit traditionnel et mystérieux de Noël..

2023-12-16

Avenue Jean Orsini Salle des Fêtes de Puyricard

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Evening meal and show on the theme of the Calendal Eve in the village hall of Puyricard. This evening is one of those unmissable moments where traditions are used to revive the traditional and mysterious spirit of Christmas.

Cena y espectáculo sobre el tema de la Víspera del Calendal en el salón del pueblo de Puyricard. Esta velada es uno de esos momentos ineludibles en los que las tradiciones reviven el espíritu tradicional y misterioso de la Navidad.

Abendmahl-Show mit dem Thema « Veillée Calendale » im Festsaal von Puyricard. Dieser Abend gehört zu den unumgänglichen Momenten, in denen die Traditionen gepflegt werden, um den traditionellen und geheimnisvollen Geist von Weihnachten wieder aufleben zu lassen.

