Planétarium : séance spéciale Saint-Valentin Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer, 14 février 2024, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14 19:15:00

Pour la Saint-Valentin, le musée du Paléospace propose de découvrir en couple une séance à la belle étoile (virtuelle) mêlant contemplation, romantisme et humour. Pour explorer le ciel autrement, vérifier sa « compatibilité » dans les astres. Une approche originale de l’astronomie agrémentée par une ambiance musicale et une coupe de champagne..

Avenue Jean Moulin Le Paléospace

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT SPL Deauville