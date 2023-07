21 km Mer, Monts et Marais – 5e édition Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer, 17 septembre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Loin de l’asphalte, cette course 100% a un seul objectif : favoriser la pratique sportive dans un cadre écologique tout en faisant découvrir les sites naturels du territoire inDeauville.

Comme son nom l’indique, « 21 km Mer, Monts et Marais » est calé sur la topographie bien particulière du territoire . Pour cette nouvelle édition, le circuit du 21 km est renouvelé à 50% : après une « escapade » sur les hauteurs boisées de Villers-sur-Mer et Auberville pour rejoindre les falaises des Vaches Noires, puis la digue et la plage de Villers-sur-Mer, les coureurs atteindront le site naturel et historique du Mont-Canisy à Bénerville-sur-mer, offrant des vues imprenables sur les estuaires de la Seine et de l’Orne. Le cheminement se poursuit au Parc Calouste Gulbenkian, propriété de la Ville de Deauville qui abrite des collections d’arbres rares pour se termineer par un retour plus direct par le marais de Blonville-Villers.

Quatre épreuves sont au programme : un 21 km course à pied (dénivelé 230 m), un 12 km course à pied (dénivelé 120 m), un 5 km course à pied et un 12 km marche nordique (dénivelé 120 m). Ces épreuves s’adressent à tous, de l’athlète confirmé au sportif débutant..

Avenue Jean Moulin Paléospace

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Away from asphalt, this 100% race has a single objective: to encourage sporting activities in an ecological setting, while at the same time showcasing the natural sites of the Deauville region.

As its name suggests, the « 21 km Mer, Monts et Marais » is based on the area?s unique topography. For this new edition, 50% of the 21 km circuit has been renewed: after a « jaunt » over the wooded heights of Villers-sur-Mer and Auberville to reach the cliffs of Les Vaches Noires, then the seawall and beach at Villers-sur-Mer, runners will reach the natural and historic site of Mont-Canisy at Bénerville-sur-mer, offering breathtaking views of the Seine and Orne estuaries. The route continues to the Parc Calouste Gulbenkian, owned by the City of Deauville and home to rare tree collections, and ends with a more direct return via the Blonville-Villers marshes.

Four events are on the program: a 21 km run (elevation gain 230 m), a 12 km run (elevation gain 120 m), a 5 km run and a 12 km Nordic walk (elevation gain 120 m). These events are open to all, from experienced athletes to beginners.

Lejos del asfalto, esta carrera 100% tiene un único objetivo: fomentar las actividades deportivas en un entorno respetuoso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, dar a conocer los parajes naturales de la zona de Deauville.

Como su nombre indica, los « 21km Mer, Monts et Marais » se basan en la topografía única de la zona. Para la edición de este año, se ha renovado el 50% del recorrido de 21 km: tras un « paseo » por las alturas boscosas de Villers-sur-Mer y Auberville para llegar a los acantilados de Les Vaches Noires, luego el malecón y la playa de Villers-sur-Mer, los corredores llegarán al sitio natural e histórico de Mont-Canisy en Bénerville-sur-mer, que ofrece unas vistas impresionantes de los estuarios del Sena y el Orne. El recorrido continúa hacia el Parque Calouste Gulbenkian, propiedad de la ciudad de Deauville y que alberga colecciones de árboles raros, y termina con un regreso más directo a través de las marismas de Blonville-Villers.

El programa incluye cuatro pruebas: una carrera de 21 km (desnivel de 230 m), una carrera de 12 km (desnivel de 120 m), una carrera de 5 km y una marcha nórdica de 12 km (desnivel de 120 m). Estas pruebas están abiertas a todos, desde atletas experimentados hasta principiantes.

Dieser 100%ige Lauf hat nur ein Ziel: die sportliche Betätigung in einem ökologischen Rahmen zu fördern und gleichzeitig die natürlichen Sehenswürdigkeiten der Region inDeauville zu entdecken.

Wie der Name schon sagt, orientiert sich der 21 km Mer, Monts et Marais » an der besonderen Topographie der Region. Für diese neue Ausgabe wurde die Strecke von 21 km zu 50% erneuert: Nach einem « Ausflug » über die bewaldeten Höhen von Villers-sur-Mer und Auberville zu den Klippen der Schwarzen Kühe, dann zum Deich und zum Strand von Villers-sur-Mer, erreichen die Läufer die natürliche und historische Stätte des Mont-Canisy in Bénerville-sur-mer, die einen atemberaubenden Blick auf die Mündungen der Seine und der Orne bietet. Der Weg führt weiter zum Parc Calouste Gulbenkian, der sich im Besitz der Stadt Deauville befindet und seltene Baumsammlungen beherbergt, und endet mit einem direkteren Rückweg durch das Sumpfgebiet von Blonville-Villers.

Es stehen vier Wettkämpfe auf dem Programm: ein 21 km Lauf (Höhenunterschied 230 m), ein 12 km Lauf (Höhenunterschied 120 m), ein 5 km Lauf und ein 12 km Nordic Walking (Höhenunterschied 120 m). Diese Wettkämpfe richten sich an alle, vom erfahrenen Athleten bis zum Anfänger.

