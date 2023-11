Baby-Éveil – de 10 mois à 3 ans (sur l’inscription) Avenue Jean Moulin Vendays-Montalivet, 8 novembre 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Éveil sportif, Curiosité, Motricité, Stimulation, Éveil musical

Séance d’environ 45 minutes, Présence d’un parent obligatoire ou responsable légal.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 10:30:00. .

Avenue Jean Moulin Dojo de Montalivet

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Éveil sportif, Curiosity, Motor skills, Stimulation, Musical awakening

Session approx. 45 minutes, parent or guardian must be present

Educación deportiva, Curiosidad, Motricidad, Estimulación, Educación musical

Las sesiones duran aproximadamente 45 minutos, debe asistir un padre o tutor

Sportliche Erweckung, Neugier, Motorik, Stimulation, Musikalische Erweckung

Sitzung von ca. 45 Minuten, Anwesenheit eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten erforderlich

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Vendays-Montalivet