Opération de collecte d’olives du 5 novembre Avenue Jean Moulin Allauch, 5 novembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Notre commune devrait très prochainement faire revivre la tradition allaudienne de la fabrication d’huile d’olives, en collaboration avec David Thierry, propriétaire de l’historique Moulin de Florette.

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Avenue Jean Moulin Devant le service du guichet famille

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Our commune will soon be reviving the Allaudian tradition of olive oil production, in collaboration with David Thierry, owner of the historic Moulin de Florette

Próximamente, nuestro ayuntamiento recuperará la tradición allaudense de producción de aceite de oliva, en colaboración con David Thierry, propietario del histórico Moulin de Florette

Unsere Gemeinde sollte bald die allaudische Tradition der Olivenölherstellung wiederbeleben, in Zusammenarbeit mit David Thierry, dem Besitzer der historischen Moulin de Florette

