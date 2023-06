La Frairie des Massottes Avenue Jean Monnet Panazol, 2 juillet 2023, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

La traditionnelle Frairie des Massottes s’installe à PANAZOL pour une nouvelle édition le 1 et 2 Juillet avec une fête foraine.

Programmation Diamnche 2 Juillet :

– 8h à 18h / Vide-greniers

– 14h / Rallye des Massottes en famille

* Venez découvrir notre chasse au trésor digitale et rentrer dans les plus grands secrets de l’histoire de Panazol. Scannez les QR codes à chaque étape et répondez aux questions pour gagner un maximum de points. (Inscription auprès du CAP jusqu’au 27/06)

– 18h30 / Apéro Concert animé par le groupe Les copains d’abord (reprise des années 80 à au

Buvette et restauration sur place !

Information et inscription pour le vide-greniers et le Rallye des Massottes par téléphone au 05.55.06.06.20 ou par mail à capanazol@gmail.com.

2023-07-02 fin : 2023-07-02 23:59:00. EUR.

Avenue Jean Monnet Parc de La Beausserie

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The traditional Frairie des Massottes is back in PANAZOL for another edition on July 1 and 2 with a funfair.

Program Diamnche 2 Juillet :

– 8am to 6pm / Garage sale

– 2pm / Massottes family rally

* Come and discover our digital treasure hunt and discover Panazol?s greatest secrets. Scan the QR codes at each stage and answer the questions to earn maximum points. (Registration with CAP until 27/06)

– 6:30 pm / Apéro Concert hosted by the group Les copains d’abord (covers from the 80s to the present day)

Refreshments and food on site!

Information and registration for the garage sale and the Massottes Rally by telephone on 05.55.06.06.20 or by e-mail at capanazol@gmail.com

La tradicional Frairie des Massottes llega a PANAZOL en una nueva edición, los días 1 y 2 de julio, con un parque de atracciones.

Programa domingo 2 de julio :

– 8h a 18h / Venta de garaje

– 14:00 h / Concentración familiar de Massottes

* Venga a descubrir nuestra búsqueda del tesoro digital y descubra los mayores secretos de la historia de Panazol. Escanee los códigos QR en cada etapa y responda a las preguntas para ganar el máximo de puntos. (Inscríbete en el CAP hasta el 27/06)

– 18.30 h / Aperitivo Concierto a cargo del grupo Les copains d’abord (versiones desde los años 80 hasta la actualidad)

Refrescos y comida in situ

Información e inscripciones para la venta de garaje y el Rally Massottes por teléfono en el 05.55.06.06.20 o por correo electrónico en capanazol@gmail.com

Die traditionelle « Frairie des Massottes » zieht am 1. und 2. Juli für eine neue Ausgabe mit einem Jahrmarkt in PANAZOL ein.

Programm am 2. Juli :

– 8 bis 18 Uhr / Flohmarkt

– 14 Uhr / Massottes-Rallye für die ganze Familie

* Entdecken Sie unsere digitale Schatzsuche und tauchen Sie in die größten Geheimnisse der Geschichte von Panazol ein. Scannen Sie die QR-Codes bei jeder Etappe und beantworten Sie die Fragen, um möglichst viele Punkte zu sammeln. (Anmeldung beim CAP bis zum 27.06.)

– 18:30 Uhr / Aperitif-Konzert mit der Gruppe Les copains d’abord (Coverversionen der 80er Jahre bis hin zu den 80ern)

Getränke und Essen vor Ort!

Informationen und Anmeldung für den Flohmarkt und die Rallye des Massottes per Telefon unter 05.55.06.06.20 oder per E-Mail an capanazol@gmail.com

