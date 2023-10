Ma première visite au Musée Bleu : La Vigne Avenue Jean Monnet Arles, 2 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Dans le musée, les petits explorateurs de 3-5 ans découvrent la vigne : couleurs vives, textures fascinantes, et mystères à chaque coin !.

2023-11-02 15:30:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the museum, little explorers aged 3-5 discover the vine: bright colors, fascinating textures, and mysteries around every corner!

En el museo, los pequeños exploradores de 3 a 5 años descubren la vid: ¡colores brillantes, texturas fascinantes y misterios en cada esquina!

Im Museum entdecken kleine Entdecker im Alter von 3-5 Jahren die Weinrebe: leuchtende Farben, faszinierende Texturen und Geheimnisse hinter jeder Ecke!

