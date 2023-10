Colloque Sciences pluri’elles Avenue Jean Monnet Arles, 11 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Cet événement propose un colloque ouvert au grand public qui donne la parole à 6 chercheuses à travers des petits conférences et speed-dating.

2023-10-11 17:00:00 fin : 2023-10-11 20:30:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This event features a symposium open to the general public, giving the floor to 6 female researchers through short talks and speed-dating

Este acto ofrece una conferencia abierta al público en general, dando la palabra a 6 investigadoras a través de breves conferencias y speed-dating

Diese Veranstaltung bietet ein für die breite Öffentlichkeit zugängliches Kolloquium, bei dem 6 Forscherinnen in kleinen Vorträgen und Speed-Datings zu Wort kommen

