Le Dauphin Avenue Jean Monnet Arles, 30 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Visite enrichie d’un livret, de jeux, d’activités… « Peuple de la mer », » frères marins » : venez vous rafraîchir en écoutant des histoires de dauphins dans la mythologie..

2023-07-30 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-30 12:15:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit enriched with a booklet, games and activities? « People of the sea », « marine brothers »: come and refresh yourself by listening to stories about dolphins in mythology.

Visita amenizada con un folleto, juegos y actividades.. « Gente del mar », « hermanos del mar »: venga a refrescarse escuchando historias sobre delfines en la mitología.

Der Besuch wird durch ein Heft, Spiele und Aktivitäten bereichert « Erfrischen Sie sich mit Geschichten über Delfine in der Mythologie.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme d’Arles