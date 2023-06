Exposition « Back to dust » Avenue Jean Monnet Arles, 3 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’exposition « Retour à la poussière » de Marguerite Bornhauser est programmée dans le cadre des Rencontres de la photographie d’Arles. Coproduction du Musée départemental Arles antique et de la saison scientifique et culturelle « Antiquité » de l’Inrap.

2023-07-03 à 09:30:00 ; fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « Retour à la poussière » exhibition by Marguerite Bornhauser is part of the Rencontres de la photographie d?Arles. Co-produced by the Musée départemental Arles antique and Inrap’s « Antiquité » scientific and cultural season

La exposición « Retour à la poussière » de Marguerite Bornhauser forma parte de los Rencontres de la photographie d’Arles. Coproducida por el Musée départemental Arles antique y la temporada científica y cultural « Antiquité » de Inrap

Die Ausstellung « Retour à la poussière » von Marguerite Bornhauser ist im Rahmen der Rencontres de la photographie d’Arles geplant. Koproduktion mit dem Musée départemental Arles antique und der wissenschaftlichen und kulturellen Saison « Antiquité » des Inrap

