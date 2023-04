Le sarcophage de Phèdre et Hippolyte Avenue Jean Monnet, 16 avril 2023, Arles.

Alice Vallat et Christine Berthon, guides-conférencières, vous proposent des coups de projecteur sur un objet, une vitrine, une thématique. Un focus d’une heure pour découvrir autrement les collections..

2023-04-16 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-16 12:15:00. EUR.

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Alice Vallat and Christine Berthon, guide-lecturers, offer you the opportunity to focus on an object, a showcase, or a theme. A one-hour focus to discover the collections in a different way.

Alice Vallat y Christine Berthon, guías conferenciantes, le ofrecen la oportunidad de centrarse en un objeto, una vitrina o un tema. Un enfoque de una hora para descubrir las colecciones de una manera diferente.

Die Fremdenführerinnen Alice Vallat und Christine Berthon werfen einen Blick auf ein Objekt, eine Vitrine oder ein Thema. Ein einstündiger Fokus, um die Sammlungen auf eine andere Art und Weise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme d’Arles