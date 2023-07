Marche des potirons Avenue Jean Jaurès Rochechouart, 7 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’association Autour de Nous de Saint-Junien vous propose une randonnée de 8 km avec un départ de la salle du temps libre et pour une durée de 2 heures. La randonnée se clôturera par un repas avec animation à 20h00. Inscription obligatoire..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Avenue Jean Jaurès Salle du temps libre

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Autour de Nous association of Saint-Junien proposes an 8 km hike, starting from the salle du temps libre and lasting 2 hours. The hike will end with a meal and entertainment at 8pm. Registration required.

La asociación Autour de Nous de Saint-Junien organiza una marcha de 8 km que saldrá de la Salle du Temps Libre y durará 2 horas. La marcha terminará con una comida y una animación a las 20.00 horas. Inscripción obligatoria.

Der Verein Autour de Nous aus Saint-Junien bietet Ihnen eine Wanderung von 8 km mit Start am Salle du temps libre und für eine Dauer von 2 Stunden an. Die Wanderung endet mit einem Essen mit Animation um 20:00 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin