Stand au profit du Téléthon Avenue Jean Jaurès Naintré, 26 novembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Vente de gâteaux et divers objets au profit de l’AFM Téléthon

Programme de diverses animations les 2 et 3 décembre à la salle des fêtes de Naintré.

Animationds sportives et ludiques de 8h à 22h.

Avenue Jean Jaurès Square des Tailles rottes

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sale of cakes and other items in aid of AFM Téléthon

Program of various events on December 2 and 3 at the Naintré village hall.

Sports and leisure activities from 8am to 10pm

Venta de pasteles y otros artículos a beneficio del Téléthon de la AFM

Programa de diversos actos los días 2 y 3 de diciembre en el ayuntamiento de Naintré.

Actividades deportivas y de ocio de 8h a 22h

Verkauf von Kuchen und verschiedenen Gegenständen zugunsten des AFM Telethon

Programm mit verschiedenen Veranstaltungen am 2. und 3. Dezember in der Festhalle von Naintré.

Sport- und Spielanimationen von 8 bis 22 Uhr

Mise à jour le 2023-11-22 par ACAP