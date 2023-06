JOUR J Mardi 25 juillet 2023 Avenue Jean Jaurès Montignac-Lascaux, 25 juillet 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Mardi 25 juillet, jour de l’arrivée de la 3ème étape du TDF. Dès 13h30, des animations sont prévues sur le dernier kilomètre avant l’arrivée, avenue Jean Jaurès. Courses de vélo pour les jeunes, défilé des groupes du Festival de danses et musiques du monde, Caravane publicitaire ….

Avenue Jean Jaurès

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday July 25, day of the finish of the 3rd stage of the TDF. Starting at 1:30pm, entertainment will be provided along the last kilometer before the finish line, on avenue Jean Jaurès. Bike races for youngsters, parade of groups from the World Music and Dance Festival, publicity caravan…

Martes 25 de julio, día de la llegada de la 3ª etapa del TDF. A partir de las 13.30 h, habrá animación a lo largo del último kilómetro antes de la meta, en la avenida Jean Jaurès. Carreras ciclistas para los más jóvenes, desfile de grupos del Festival de Músicas y Danzas del Mundo, caravana publicitaria…

Dienstag, der 25. Juli, Tag der Ankunft der 3. Etappe des TDF. Ab 13:30 Uhr sind auf dem letzten Kilometer vor der Ankunft in der Avenue Jean Jaurès Animationen vorgesehen. Radrennen für Jugendliche, Parade der Gruppen des Festivals für Tänze und Musik aus aller Welt, Werbekarawane …

