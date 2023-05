BRIC À BRAC JAURÈS Avenue Jean Jaurès, 3 septembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le bric à brac de retour avenue Jean Jaurès..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 18:30:00. .

Avenue Jean Jaurès

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



The bric-a-brac is back on avenue Jean Jaurès.

Las chucherías vuelven a la avenida Jean Jaurès.

Bric à brac wieder in der Avenue Jean Jaurès.

Mise à jour le 2023-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire