VACANCES DE NOËL À LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-07

Vous êtes en quête de découverte, d’émerveillement et d’idées de sortie avec vos enfants, ou vos amis ? Pour les vacances, la Cité de l’espace vous donne rendez-vous pour découvrir l’espace et les missions spatiales !.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visiter la Cité de l’Espace, c’est le moment de découvrir ou redécouvrir (pour les habitués) les 4000 m2 d’expositions animées, de déambuler dans les 4 hectares de jardins scientifiques, d’approcher les engins spatiaux taille réelle (vaisseaux spatiaux, station spatiale, fusée Ariane 5…), et de s’amuser et interagir lors d’ateliers scientifiques sur l’actualité des missions lunaires, martiennes ou celles des astronautes dans l’espace.

Profitez également des spectacles Imax ® et du planétarium qui vous immerge dans l’espace à la découverte des astéroïdes et de l’Univers. A chaque étape des animateurs proposent des expériences vivantes et accessibles à tous.

Et pour les pitchouns, direction la Cité des petits, un lien entièrement dédié aux enfants de 4 à 8 ans. Retrouvez des animations et dispositifs 100% immersifs et des décors à l’échelle des plus jeunes enfants sur deux sujets qui les font rêver : les fusées et les astronautes.

Avenue Jean Gonord LA CITÉ DE L’ESPACE

Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie



