LA NUIT DES ÉTOILES Avenue Jean Gonord Toulouse, 11 août 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

L’Association Française d’Astronomie vous donne rendez-vous pour observer les étoiles, constellations, planètes et autres phénomènes astronomiques. L’occasion de profiter des Perséides (pluie d’étoiles filantes) au moment le plus spectaculaire de l’année !.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 00:00:00. EUR.

Avenue Jean Gonord LA CITÉ DE L’ESPACE

Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie



The Association Française d’Astronomie invites you to observe the stars, constellations, planets and other astronomical phenomena. This is your chance to enjoy the Perseids (a shower of shooting stars) at the most spectacular time of the year!

La Asociación Francesa de Astronomía le invita a observar las estrellas, constelaciones, planetas y otros fenómenos astronómicos. ¡Esta es su oportunidad de disfrutar de las Perseidas (lluvia de estrellas fugaces) en el momento más espectacular del año!

Die Association Française d’Astronomie lädt Sie ein, Sterne, Konstellationen, Planeten und andere astronomische Phänomene zu beobachten. Die Gelegenheit, die Perseiden (Sternschnuppenregen) zur spektakulärsten Zeit des Jahres zu genießen!

Mise à jour le 2023-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE