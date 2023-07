NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse, 13 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cet été, profitez de la Cité de l’espace en nocturne et prolongez votre découverte en passant une soirée inédite la tête sous les étoiles !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:00:00. 27 EUR.

Avenue Jean Gonord LA CITÉ DE L'ESPACE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



This summer, enjoy the Cité de l’espace by night and extend your discovery by spending a unique evening under the stars!

Este verano, disfrute de la Cité de l’espace de noche y amplíe su descubrimiento pasando una velada única bajo las estrellas

Genießen Sie diesen Sommer die Cité de l’espace bei Nacht und verlängern Sie Ihre Entdeckungsreise durch einen ungewöhnlichen Abend mit dem Kopf unter den Sternen!

