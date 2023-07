DERNIER DÉCOLLAGE DE LA FUSÉE ARIANE 5 Avenue Jean Gonord Toulouse, 4 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Suivez le dernier décollage de la fusée Ariane 5 depuis la Cité de l’espace, en présence d’experts spatiaux !.

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . .

Avenue Jean Gonord LA CITÉ DE L’ESPACE

Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie



Follow the final lift-off of the Ariane 5 rocket from the Cité de l’espace, in the presence of space experts!

Siga el despegue final del cohete Ariane 5 desde la Cité de l’espace, en presencia de expertos espaciales

Verfolgen Sie den letzten Start der Ariane-5-Rakete von der Cité de l’espace aus, in Anwesenheit von Raumfahrtexperten!

Mise à jour le 2023-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE