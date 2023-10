Concert : Adonata + Elexis Avenue Jean Gagnant Limoges, 10 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dans ce premier opus, « gravitational perturbation » du groupe a majorité féminine, Odonata montre qu’il est le chaînon manquant entre les Pink floyd, Yes des débuts, Deep Purple voir les B52’ et Led Zeppelin.

Les talentueuses musiciennes d’Odonata, fondé et dirigé par Fabienne Albiac, aidées par Steff tej en un Empereur Palpatine du bon côté de la force sortent des terrains musicaux actuels pour nous entraîner dans leur propre style tout en effectuant un vibrant hommage à leurs influences.

Odonata est un véritable ovni de pur bonheur musical venu de Limoges, mais qui va vite, avec ses morceaux de diamants bruts, charmer les oreilles de tous les mélomanes de la planète.

La musique inclassable et intemporelle d’Odonata mêlant psychédélisme et metal peut s’approprier sans rougir les termes, rock-psyché, doom et stoner rock..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 23:00:00. EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Municipal Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this first opus, the « gravitational perturbation » of the female-dominated band, Odonata shows that it is the missing link between Pink Floyd, early Yes, Deep Purple, even B52? and Led Zeppelin.

The talented musicians of Odonata, founded and directed by Fabienne Albiac, aided by Steff Tej as Emperor Palpatine on the right side of the force, step out of today?s musical terrain to draw us into their own style, while paying vibrant tribute to their influences.

Odonata is a veritable UFO of pure musical bliss from Limoges, but with its diamond-in-the-rough tracks, it’s sure to charm the ears of music lovers the world over.

Odonata?s unclassifiable, timeless music, a blend of psychedelia and metal, can be called rock-psyché, doom and stoner rock without blushing.

En este primer opus, la « perturbación gravitacional » de la banda dominada por mujeres, Odonata demuestra que es el eslabón perdido entre Pink Floyd, los primeros Yes, Deep Purple, incluso los B52, y Led Zeppelin.

Los talentosos músicos de Odonata, fundados y dirigidos por Fabienne Albiac, ayudados por Steff Tej como el Emperador Palpatine en el lado derecho de la fuerza, salen del terreno musical actual para adentrarnos en su propio estilo a la vez que rinden un vibrante homenaje a sus influencias.

Odonata es un auténtico ovni de puro gozo musical procedente de Limoges, pero con sus trozos de diamantes en bruto, seguro que encantará los oídos de los melómanos de todo el mundo.

La música inclasificable y atemporal de Odonata, mezcla de psicodelia y metal, puede calificarse de rock-psicodélico, doom y stoner rock sin ruborizarse.

In diesem ersten Werk, der « Gravitationsstörung » der weiblich dominierten Band, zeigen Odonata, dass sie das fehlende Bindeglied zwischen Pink Floyd, den frühen Yes, Deep Purple, den B52? und Led Zeppelin sind.

Die talentierten Musikerinnen von Odonata, die von Fabienne Albiac gegründet und geleitet werden, werden von Steff Tej als Imperator Palpatine auf der guten Seite der Macht unterstützt und verlassen die aktuellen musikalischen Gefilde, um uns in ihren eigenen Stil zu entführen und gleichzeitig ihren Einflüssen zu huldigen.

Odonata ist ein echtes UFO puren musikalischen Glücks aus Limoges, das aber mit seinen Stücken aus Rohdiamanten schnell die Ohren aller Musikliebhaber auf dem Planeten verzaubern wird.

Die unklassifizierbare und zeitlose Musik von Odonata, die Psychedelic und Metal vermischt, kann sich ohne zu erröten die Begriffe, Psychedelic Rock, Doom und Stoner Rock aneignen.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Limoges Métropole