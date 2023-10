19A21 : J.E. SUNDE – HIERO Avenue Jean Gagnant Limoges, 6 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Remis en selle par le label Vietnam / Because Music, ce brillant songwriter américain ne nous fait parvenir que des belles choses depuis Minneapolis.

S’écartant cette fois minutieusement de la folk traditionnelle, Jon Edward nous livre un cinquième album contenant ses nombreuses surprises. Sorti en juin dernier, Alice, Gloria and Jon rayonne de par ses ballades pop, ses orchestrations légères, ses claviers aériens, cette voix fragile et sa production contemporaine.

Franchissant de nombreuses frontières esthétiques, ces dix dernières compos nous élèvent jusqu’à l’émerveillement : let’s play it again !

Un concert de la Fédération Hiero et Megablast.

2023-11-06 fin : 2023-11-06 21:00:00. EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Municipal Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Back in the saddle with the Vietnam / Because Music label, this brilliant American songwriter has been sending us nothing but goodies from Minneapolis.

This time, Jon Edward takes a meticulous departure from traditional folk, and delivers a fifth album full of surprises. Released last June, Alice, Gloria and Jon shines with its pop ballads, light orchestrations, airy keyboards, fragile voice and contemporary production.

Crossing many aesthetic boundaries, these last ten compositions lift us up in wonder: let?s play it again!

A concert by the Hiero Federation and Megablast

De vuelta al ruedo con el sello Vietnam / Because Music, este brillante compositor estadounidense no ha hecho más que enviarnos cosas buenas desde Minneapolis.

En esta ocasión, Jon Edward se ha alejado meticulosamente del folk tradicional para ofrecernos un quinto álbum lleno de sorpresas. Publicado el pasado mes de junio, Alice, Gloria and Jon brilla por sus baladas pop, sus orquestaciones ligeras, sus teclados aireados, su voz frágil y su producción contemporánea.

Cruzando muchas fronteras estéticas, estas diez últimas composiciones nos elevan maravillados: ¡vamos a tocarlo otra vez!

Un concierto de la Federación Hiero y Megablast

Dieser brillante amerikanische Songwriter, der von dem Label Vietnam / Because Music wieder in den Sattel gehoben wurde, lässt uns nur schöne Dinge aus Minneapolis zukommen.

Jon Edward, der sich in seinem fünften Album von der traditionellen Folkmusik abwendet, bietet viele Überraschungen. Das im Juni erschienene Album Alice, Gloria and Jon besticht durch Pop-Balladen, leichte Orchestrierungen, luftige Keyboards, eine zerbrechliche Stimme und eine zeitgemäße Produktion.

Die letzten zehn Songs überschreiten viele ästhetische Grenzen und bringen uns zum Staunen: Let’s play it again!

Ein Konzert der Hiero Federation und Megablast

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Limoges Métropole