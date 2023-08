Pourpre Avenue Jean Gagnant Limoges, 21 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

«En faisant face aux brûlures de l’Histoire et en refusant la charge mortifère des traditions, l’œuvre de Souad Labbize appelle à un renouveau équitable entre féminin et masculin, entre Sud et Nord».

Le spectacle musical POURPRE tient son titre du refus de la jeune narratrice d’avoir à prononcer le mot violet, une couleur qui la ramène aux expériences qu’elle a vécues de la dépossession de son corps par le viol. « Pour ma part, il me rappelle inévitablement «La couleur pourpre» d’Alice Walker, roman épistolaire dans lequel une femme noire américaine lutte à la fois contre la violence du racisme et celle de la domination masculine. »

D’après l’oeuvre complète de Souad Labbize.

Durée : 1h

Entrée libre.

Plus d’informations auprès de CCM..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 21:00:00.

Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« By facing up to the scorches of history and refusing the mortifying burden of tradition, Souad Labbize?s work calls for an equitable renewal between women and men, between South and North ».

The musical POURPRE takes its title from the young narrator?s refusal to pronounce the word purple, a color that takes her back to her experiences of the dispossession of her body through rape. « For my part, it inevitably reminds me of Alice Walker?s « The Color Purple », an epistolary novel in which a black American woman struggles against both the violence of racism and that of male domination. »

Based on the complete works of Souad Labbize.

Running time: 1 hr

Free admission.

Further information from CCM.

« Enfrentándose a las quemaduras de la historia y rechazando el peso mortificante de la tradición, la obra de Souad Labbize reclama una renovación equitativa entre mujeres y hombres, entre el Sur y el Norte ».

El musical POURPRE toma su título de la negativa de la joven narradora a pronunciar la palabra violeta, un color que la remite a sus experiencias de desposesión de su cuerpo por violación. « A mí me recuerda inevitablemente a El color púrpura, de Alice Walker, una novela epistolar en la que una mujer negra estadounidense lucha tanto contra la violencia del racismo como contra la de la dominación masculina. »

Basada en la obra completa de Souad Labbize.

Duración: 1 hora

Entrada gratuita.

Más información en CCM.

« Das Werk von Souad Labbize, das sich den Verbrennungen der Geschichte stellt und die tödliche Last der Traditionen ablehnt, ruft zu einer gleichberechtigten Erneuerung zwischen Frauen und Männern, zwischen Süden und Norden auf ».

Das Musical POURPRE trägt seinen Titel, weil die junge Erzählerin sich weigert, das Wort violett auszusprechen, eine Farbe, die sie auf ihre Erfahrungen mit der Enteignung ihres Körpers durch Vergewaltigung zurückführt. « Mich erinnert es unweigerlich an Alice Walkers « Die Farbe Purpur », einen Briefroman, in dem eine schwarze amerikanische Frau sowohl gegen die Gewalt des Rassismus als auch die der männlichen Dominanz kämpft. »

Nach dem Gesamtwerk von Souad Labbize.

Dauer: 1 Std

Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen bei CCM.

