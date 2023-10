Mais où est donc Hippocrate Avenue Jean Gagnant Limoges, 19 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Une pièce d’une forme originale et dynamique sur le fonctionnement (et les dysfonctionnements) du système hospitalier.

« A travers la figure d’Hippocrate, notre désir était de nous lancer dans une sorte d’enquête, pour retrouver la signification originelle du serment, et tenter de comprendre ce qu’il en reste aujourd’hui. Il nous est apparu au fil des témoignages tel un fantôme insaisissable, et nous avons voulu partir à sa recherche, espérant découvrir à travers lui ce qu’il reste des principes fondamentaux et sacrés de la médecine.

Au fil de notre recherche, l’hôpital s’est avéré être un microcosme de notre société, où les individus qui le composent sont confrontés aux mêmes problématiques qu’on retrouve ailleurs.

Durée 1h45.

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7).

2023-10-19 fin : 2023-10-19 21:45:00. EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An original, dynamic play about the workings (and dysfunctions) of the hospital system.

« Through the figure of Hippocrates, we wanted to embark on a kind of investigation, to rediscover the original meaning of the oath, and try to understand what remains of it today. He appeared to us as an elusive ghost, and we set off in search of him, hoping to discover through him what remains of the fundamental and sacred principles of medicine.

In the course of our research, the hospital turned out to be a microcosm of our society, where the individuals who live there are confronted with the same problems as those found elsewhere.

Running time 1hr 45mins.

Bookings on 05 55 77 37 50 or by e-mail: expression7@wanadoo.fr

(Suggested by Expression 7)

Una obra original y dinámica sobre el funcionamiento (y los fallos) del sistema hospitalario.

« A través de la figura de Hipócrates, hemos querido embarcarnos en una especie de investigación para redescubrir el sentido original del juramento e intentar comprender lo que queda de él en la actualidad. Se nos apareció en el curso de los testimonios como un fantasma esquivo, y quisimos ir en su busca, con la esperanza de descubrir a través de él lo que queda de los principios fundamentales y sagrados de la medicina.

En el curso de nuestra investigación, el hospital resultó ser un microcosmos de nuestra sociedad, donde los individuos que viven en él se enfrentan a los mismos problemas que se encuentran en cualquier otro lugar.

Duración: 1 hora y 45 minutos.

Reservas en el 05 55 77 37 50 o por correo electrónico: expression7@wanadoo.fr

(Sugerido por Expression 7)

Ein Stück mit einer originellen und dynamischen Form über die Funktionsweise (und die Fehlfunktionen) des Krankenhaussystems.

« Mit Hilfe der Figur des Hippokrates wollten wir uns auf eine Art Untersuchung begeben, um die ursprüngliche Bedeutung des Eides zu finden und zu verstehen, was davon heute noch übrig ist. Wir wollten uns auf die Suche nach ihm machen, in der Hoffnung, durch ihn herauszufinden, was von den grundlegenden und heiligen Prinzipien der Medizin übrig geblieben ist.

Im Laufe unserer Recherche stellte sich heraus, dass das Krankenhaus ein Mikrokosmos unserer Gesellschaft ist, in dem die Menschen mit denselben Problemen konfrontiert sind, die auch anderswo auftreten.

Dauer: 1h45.

Reservierungen unter 05 55 77 37 50 oder per E-Mail: expression7@wanadoo.fr

(Angeboten von Expression 7)

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Limoges Métropole