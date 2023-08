Benoit Ribière invite ses amis + Didier Doriz Michel Pastre Fathers & Sons Avenue Jean Gagnant Limoges, 16 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Hot Club de Limoges vous invite à une soirée exceptionnelle avec un double concert pour ses 75ans.

Tout d’abord, Benoît Ribière, spécialiste local de l’orgue Hammond invitera deux régionaux, Laurent Vanhée, à la contrebasse, Simon « Shuffle » Boyer, à la batterie ; Gilles Berthenet, avec sa trompette, viendra leur prêter main-forte. Ces garçons talentueux montreront que le jazz est toujours vivant à Limoges, qu’il continue à swinguer et qu’il sait se renouveler.

Le second concert présentera sur scène un des meilleurs disciples de Lionel Hampton au vibraphone, Dany Doriz.

On ne le présente plus, chacun connaît son immense talent. Lui aussi se présentera en quartet, associé à un des meilleurs saxophonistes ténors de la planète jazz : Michel Pastre, accompagnés de leurs fistons respectifs, César Pastre à l’orgue et Didier Dorise à la batterie.

Billetterie auprès du Centre Culturel..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 23:00:00. EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Hot Club de Limoges invites you to an exceptional evening with a double concert to celebrate its 75th anniversary.

First of all, local Hammond organ specialist Benoît Ribière will be inviting two local players, Laurent Vanhée on double bass and Simon « Shuffle » Boyer on drums, with trumpeter Gilles Berthenet to lend a hand. These talented boys will show that jazz is still alive and kicking in Limoges, that it continues to swing and that it knows how to renew itself.

The second concert will feature one of Lionel Hampton’s finest vibraphone disciples, Dany Doriz.

His immense talent is well known. He too will perform in a quartet, joined by one of the finest tenor saxophonists on the jazz planet: Michel Pastre, accompanied by their respective fistons, César Pastre on organ and Didier Dorise on drums.

Tickets available from the Centre Culturel.

El Hot Club de Limoges le invita a una velada excepcional con un doble concierto para celebrar su 75 aniversario.

En primer lugar, Benoît Ribière, especialista local del órgano Hammond, invitará a dos músicos locales, Laurent Vanhée al contrabajo y Simon « Shuffle » Boyer a la batería, con la colaboración del trompetista Gilles Berthenet. Estos chicos de talento demostrarán que el jazz sigue vivo en Limoges, que todavía tiene swing y que sabe renovarse.

El segundo concierto contará con uno de los mejores discípulos de Lionel Hampton al vibráfono, Dany Doriz.

No necesita presentación y todo el mundo conoce su inmenso talento. Él también actuará en cuarteto, junto a uno de los mejores saxofonistas tenores del planeta jazz: Michel Pastre, acompañado por sus respectivos hijos, César Pastre al órgano y Didier Dorise a la batería.

Entradas disponibles en el Centre Culturel.

Der Hot Club de Limoges lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Abend mit einem Doppelkonzert anlässlich seines 75-jährigen Bestehens ein.

Zunächst wird Benoît Ribière, der lokale Spezialist für die Hammondorgel, zwei regionale Musiker einladen: Laurent Vanhée am Kontrabass und Simon « Shuffle » Boyer am Schlagzeug; Gilles Berthenet wird ihnen mit seiner Trompete zur Hand gehen. Diese talentierten Jungs werden zeigen, dass der Jazz in Limoges noch lebendig ist, dass er weiter swingt und sich zu erneuern weiß.

Im zweiten Konzert wird einer der besten Schüler Lionel Hamptons am Vibraphon, Dany Doriz, auf der Bühne stehen.

Man muss ihn nicht mehr vorstellen, jeder kennt sein immenses Talent. Auch er wird in einem Quartett auftreten, zusammen mit einem der besten Tenorsaxophonisten des Jazzplaneten: Michel Pastre, begleitet von ihren jeweiligen Söhnen, César Pastre an der Orgel und Didier Dorise am Schlagzeug.

Kartenverkauf beim Kulturzentrum.

