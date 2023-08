Conflit d’Canailles Avenue Jean Gagnant Limoges, 11 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les Derouin et les Nobet et le simple muret surmonté d’un grillage qui sépare leurs jardins, ne suffit pas à arrêter les manifestations de mauvaise humeur des deux protagonistes. Si encore, le mur était droit… Mais non ! Les cinq centimètres trop à droite sur dix mètres de long ont relancé une vieille rancune, aux causes inconnues, datant de leurs parents respectifs. Et pour tout arranger, Blandine Nobet est amoureuse du fils Derouin. La honte !!

Cie Les Cosmic.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire..

2023-10-11 fin : 2023-10-13 21:30:00. EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Neighborhood quarrels are frequent between the Derouins and the Nobets, and the simple low wall topped by a wire fence separating their gardens is not enough to stop the two protagonists? bad temper. If only the wall were straight? But no! The five centimetres too far to the right over a ten-metre length has rekindled an old grudge, for reasons unknown, dating back to their respective parents. And to make matters worse, Blandine Nobet is in love with Derouin’s son. What a shame!

Cie Les Cosmic.

Running time 1h30.

Reservations required.

Las peleas vecinales son frecuentes entre los Derouin y los Nobet, y el simple muro bajo rematado por una alambrada que separa sus jardines no basta para frenar el mal genio de los dos protagonistas. Si el muro fuera recto.. Pero no Los cinco centímetros de más a la derecha en una longitud de diez metros han reavivado un viejo rencor, por razones desconocidas, que se remonta a sus respectivos padres. Y para colmo, Blandine Nobet está enamorada del hijo de Derouin. Qué vergüenza

Compañía Les Cosmic.

Duración: 1h30.

Reserva obligatoria.

Zwischen den Derouins und den Nobets kommt es häufig zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, und die einfache Mauer mit Maschendrahtzaun, die ihre Gärten voneinander trennt, reicht nicht aus, um die schlechte Laune der beiden Protagonisten zu stoppen. Wenn die Mauer nur gerade wäre? Aber nein! Die fünf Zentimeter zu weit nach rechts auf einer Länge von zehn Metern haben einen alten Groll wieder aufleben lassen, dessen Ursache unbekannt ist und der bis zu den Eltern der beiden zurückreicht. Und zu allem Überfluss ist Blandine Nobet auch noch in den Sohn von Derouin verliebt. Die Schande!

Cie Les Cosmic.

Dauer 1h30.

Reservierung erforderlich.

