Les Toiles Musicales Avenue Jean Gagnant Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

À 20h30.

Récital de Piano augmenté.

Le spectacle Les Toiles Musicales est un dialogue entre la musique classique et la peinture. Les œuvres sont réunies dans un film projeté sur grand écran qui nous conduit dans l’intimité des tableaux. Les mouvements de caméra répondent ainsi aux sons et harmonies de la partition. L’ensemble se construit tel un opéra où les œuvres d’art sont à la fois le décor sublime et les personnages principaux.

At 8:30pm.

Augmented Piano Recital.

Les Toiles Musicales is a dialogue between classical music and painting. The works are brought together in a film projected onto a large screen, leading us into the intimacy of the paintings. The camera movements respond to the sounds and harmonies of the score. The whole is constructed like an opera in which the works of art are both the sublime backdrop and the main characters.

A las 20.30 h.

Recital de piano aumentado.

Les Toiles Musicales es un diálogo entre la música clásica y la pintura. Las obras se reúnen en una película proyectada en una gran pantalla que nos adentra en la intimidad de los cuadros. Los movimientos de la cámara responden a los sonidos y armonías de la partitura. El conjunto se construye como una ópera en la que las obras de arte son a la vez el telón de fondo sublime y los personajes principales.

20:30 Uhr.

Erhöhtes Klavierrecital.

Die Aufführung Les Toiles Musicales ist ein Dialog zwischen klassischer Musik und Malerei. Die Werke werden in einem Film zusammengefasst, der auf eine große Leinwand projiziert wird und uns in die Intimität der Gemälde führt. Die Kamerabewegungen antworten auf die Klänge und Harmonien der Partitur. Das Ganze ist wie eine Oper aufgebaut, in der die Kunstwerke sowohl das erhabene Bühnenbild als auch die Hauptfiguren sind.

