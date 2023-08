Les toiles musicales Avenue Jean Gagnant Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Ce récital de piano augmenté d’une partie vidéo permet au spectateur de se plonger au cœur des toiles du maître et de révéler leurs détails insoupçonnés. Les mouvements de caméra se définissent à partir de la partition et répondent aux rythmes et harmonies.

L’ensemble se construit tel un opéra où les œuvres d’art sont à la fois le décor sublime et les personnages principaux.

La dramaturgie du récital fait ainsi écho à celle des toiles.

Avec : Bertrand Coynault.

Durée : 1h30.

Billetterie en lien.

(Proposé par Honey Production).

2023-10-06 fin : 2023-10-06 21:30:00. EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This piano recital, enhanced by a video section, allows the viewer to plunge into the heart of the master?s paintings, revealing their unsuspected details. The camera movements are defined by the score and respond to the rhythms and harmonies.

The whole is constructed like an opera in which the works of art are both the sublime setting and the main characters.

The dramaturgy of the recital echoes that of the paintings.

With : Bertrand Coynault.

Running time: 1h30.

Ticketing link.

(Suggested by Honey Production)

Este recital de piano, enriquecido con una sección de vídeo, permite al espectador sumergirse en el corazón de los cuadros del maestro y desvelar sus detalles insospechados. Los movimientos de la cámara están definidos por la partitura y responden a los ritmos y armonías.

El conjunto está construido como una ópera en la que las obras de arte son a la vez el escenario sublime y los personajes principales.

La dramaturgia del recital se hace eco de la de los cuadros.

Con : Bertrand Coynault.

Duración: 1h30.

Enlace de venta de entradas.

(Sugerido por Honey Production)

Dieses um einen Videoteil erweiterte Klavierkonzert ermöglicht es dem Zuschauer, in die Gemälde des Meisters einzutauchen und ihre ungeahnten Details zu enthüllen. Die Kamerabewegungen werden von der Partitur bestimmt und reagieren auf die Rhythmen und Harmonien.

Das Ganze ist wie eine Oper aufgebaut, in der die Kunstwerke sowohl das erhabene Bühnenbild als auch die Hauptfiguren sind.

Die Dramaturgie des Konzerts ist ein Echo der Dramaturgie der Gemälde.

Mit : Bertrand Coynault.

Dauer: 1,5 Stunden.

Ticketverkauf über einen Link.

(Angeboten von Honey Production)

