En langueS françaiseS- Les Zébrures d’Automne Avenue Jean Gagnant Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À partir de 10h

Durée 8h30.

Pour entendre l’étendue possible des langues françaises, les auteur·rice·s se sont rencontrés lors de la résidence TRAMES à la Cité Internationale des Arts. Il s’agit de véritables découvertes des travaux respectifs, de leurs parcours, de leurs points communs sur les questions soulevées par cette proposition mais aussi de ce qui constitue pour chacun·e une singularité, une identité de la langue.

Dix auteurs venus de dix pays, qui ne se connaissent pas et qui pour- tant posent des mots, pensent des concepts, creusent des langages et participent ainsi à une même œuvre dramaturgique.

Ils entreront en dialogues, à travers leurs textes mais aussi dans le plaisir de partager les chemins, les interrogations, les états d’âme qui suintent derrière les phrases au fil des pages.

Tout public..

From 10 am

Duration 8h30.

To hear the possible range of French languages, the authors met during the TRAMES residency at the Cité Internationale des Arts. This is an opportunity to discover their respective works, their backgrounds, their common ground on the issues raised by this proposal, but also what constitutes for each of them a singularity, an identity of language.

Ten authors from ten different countries, who don’t know each other, yet who use words, concepts and languages to create a single dramaturgical work.

They will enter into dialogue, through their texts, but also in the pleasure of sharing the paths, the questions, the states of mind that ooze out from the sentences on the pages.

All audiences.

Inicio a las 10h

Duración 8h30.

Los autores se reunieron durante la residencia TRAMES en la Cité Internationale des Arts. Una ocasión para descubrir sus obras respectivas, sus trayectorias, sus puntos en común sobre las cuestiones planteadas por esta propuesta, pero también lo que constituye para cada uno de ellos una singularidad, una identidad de lengua.

Diez dramaturgos de diez países diferentes, que no se conocen entre sí, ponen palabras, reflexionan sobre conceptos, exploran lenguajes y participan en un mismo trabajo dramatúrgico.

Dialogarán, a través de sus textos, pero también en el placer de compartir los caminos, las preguntas, los estados de ánimo que rezuman las frases en las páginas.

Apto para todos los públicos.

Ab 10h

Dauer: 8,5 Stunden.

Um die mögliche Bandbreite der französischen Sprachen zu hören, haben sich die Autorinnen und Autoren während der TRAMES-Residenz in der Cité Internationale des Arts getroffen. Es handelt sich um echte Entdeckungen der jeweiligen Arbeiten, ihres Werdegangs, ihrer Gemeinsamkeiten in Bezug auf die von diesem Vorschlag aufgeworfenen Fragen, aber auch dessen, was für jede/n eine Singularität, eine Identität der Sprache darstellt.

Zehn Autoren aus zehn Ländern, die sich nicht kennen, aber dennoch Worte setzen, Konzepte denken, Sprachen erforschen und so an ein und demselben dramaturgischen Werk mitwirken.

Sie treten in einen Dialog, durch ihre Texte, aber auch durch das Vergnügen, die Wege, Fragen und Stimmungen zu teilen, die hinter den Sätzen und im Laufe der Seiten zum Vorschein kommen.

Für alle Altersgruppen.

