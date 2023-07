Isis – Antigone ou la tragédie des corps dispersés – Les Zébrures d’Automne Avenue Jean Gagnant Limoges, 27 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Théâtre création.

À 20h le 27 septembre.

À 19h le 28 septembre.

Durée 1h30.

Une compagnie de renom qui a écumé les scènes théâtrales d’Afrique, d’Amérique et d’Asie se disloque. On en ignore la raison. Un beau jour, le metteur en scène convie son équipe pour un brainstorming et ainsi relancer sa machine théâtrale. Répétition ou représentation ? L’histoire des comédiens et metteur en scène, entre fiction et réalité, convoque les grands mythes, ceux d’Isis et d’Antigone. Des deuils impossibles s’égrènent dans un fascinant jeu de chœur et de corps. L’histoire convoque la mémoire, les mythes, le présent pour exorciser l’avenir.

Tout public..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Theater creation.

At 8pm on September 27.

At 7pm on September 28.

Duration 1h30.

A renowned company that has scoured the theatrical stages of Africa, America and Asia breaks up. No one knows why. One fine day, the director invites his team to a brainstorming session to relaunch his theatrical machine. Rehearsal or performance? The story of the actors and director, somewhere between fiction and reality, evokes the great myths of Isis and Antigone. Impossible mourning plays out in a fascinating interplay of heart and body. History summons memory, myths and the present to exorcise the future.

For all audiences.

Creación teatral.

A las 20.00 h el 27 de septiembre.

A las 19.00 h el 28 de septiembre.

Duración 1h30.

Una compañía de renombre que ha recorrido los teatros de África, América y Asia se desmorona. Nadie sabe por qué. Un buen día, el director invita a su equipo a una tormenta de ideas para volver a poner en marcha su maquinaria teatral. ¿Ensayo o representación? La historia de los actores y el director, entre ficción y realidad, evoca los grandes mitos de Isis y Antígona. El duelo imposible se desarrolla en un fascinante juego entre el corazón y el cuerpo. La historia convoca la memoria, los mitos y el presente para exorcizar el futuro.

Para todos los públicos.

Theater Schöpfung.

Um 20 Uhr am 27. September.

Um 19 Uhr am 28. September.

Dauer 1,5 Stunden.

Ein renommiertes Ensemble, das die Theaterbühnen Afrikas, Amerikas und Asiens bespielt hat, bricht auseinander. Der Grund dafür ist unbekannt. Eines Tages lädt der Regisseur sein Team zu einem Brainstorming ein, um die Theatermaschine wieder in Gang zu bringen. Probe oder Aufführung? Die Geschichte der Schauspieler und des Regisseurs, zwischen Fiktion und Realität, beschwört die großen Mythen von Isis und Antigone herauf. Unmögliche Trauerfälle entfalten sich in einem faszinierenden Spiel von Chören und Körpern. Die Geschichte ruft die Erinnerung, die Mythen und die Gegenwart auf den Plan, um die Zukunft auszutreiben.

Für alle Zuschauer.

