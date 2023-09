Octobre rose : Tennis de table, matchs de nationale Avenue Jean François Millet Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Manche Octobre rose : Tennis de table, matchs de nationale Avenue Jean François Millet Coutances, 7 octobre 2023, Coutances. Coutances,Manche Octobre rose : Tennis de table, matchs de nationale..

2023-10-07 16:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Avenue Jean François Millet Salle Hubert-Savary

Coutances 50200 Manche Normandie



Pink October: Table tennis, national matches. Octubre rosa: Tenis de mesa, partidos nacionales. Rosa Oktober: Tischtennis, nationale Spiele. Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Avenue Jean François Millet Adresse Avenue Jean François Millet Salle Hubert-Savary Ville Coutances Departement Manche Lieu Ville Avenue Jean François Millet Coutances latitude longitude 49.05421;-1.43146

Avenue Jean François Millet Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/